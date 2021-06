'We Are The People', canção dos U2 e Martin Garrix, que é o hino do Campeonato Europeu de Futebol que se está a realizar, despertou curiosidade em Itália, devido às semelhanças com 'Ringo Starr', canção de uma banda pop transalpina.

'Ringo Starr' foi apresentada pelo grupo Pinguini Tattici Nucleari na 70.ª edição do Festival Sanremo, em 2020, ficando em terceiro lugar.

Agora, muitos fãs italianos comparam a canção 'We Are The People' com o tema dos Pinguini Tattici Nucleari.

Ouça aqui as duas canções: