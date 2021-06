Com três palavrinhas apenas Billie Eilish causou uma polémica. Após a edição da sua mais recente canção, 'Lost Cause', a cantora norte-americana partilhou algumas imagens do vídeo, legendando-as, no Instagram, com a frase "I love girls", ou seja, "adoro raparigas".

Para muitos fãs de Billie Eilish, esta postura representa um desrespeito pela comunidade LGBTQ+. Os admiradores que se manifestaram contra a atitude (e contra o vídeo) consideram que Billie Eilish, de quem se diz namorar com um homem, o ator Matthew Tyler Vorce, se está a aproveitar da comunidade, sem pertencer à mesma.

Veja aqui o post que causou a polémica e o vídeo de 'Lost Cause', no qual Billie Eilish contracena com numerosas mulheres.