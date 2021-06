No Posto Emissor, podcast semanal da BLITZ, David Bruno comentou a inspiração de "Palavras Cruzadas", disco que acaba de lançar com Mike El Nite e que vai 'beber' ao universo das duplas românticas.

Questionado sobre se a estética do projeto poderá atrair um público afeto às duplas românticas "originais", David Bruno afirma que, nos concertos que tem dado, repara que há pessoas que não conhecem o seu projeto. "Eu gosto que elas não se apercebam da parte irónica da música. Veem aquele concerto como se um concerto do Marco Paulo ou do Toy se tratasse. Isso para mim é o maior orgulho. O que estamos a tentar fazer, que é pegar nessa música romântica portuguesa, está a funcionar ", explica.

Pode ouvir a resposta completa pelos 17m 22s.