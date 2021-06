Courtney Love deixou duras críticas a Dave Grohl e a Trent Reznor, numa publicação no Instagram entretanto apagada.

A viúva de Kurt Cobain acusou Grohl de a ter levado a assinar um documento que o levará, e a Krist Novoselic, a receber royalties dos Nirvana que Love alega pertencerem aos seus "descendentes".

"Estava tão cansada dele que assinei", escreveu, prometendo combater esse mesmo acordo a partir de agora.

Quanto a Reznor, Courtney Love diz que o líder dos Nine Inch Nails, e sua equipa, se mostraram abusivos para com fãs menores de idade - e diz que as restantes Hole são testemunhas.

Pouco depois, a artista apagou tudo o que escreveu, substituindo-o por um vídeo de Alicia Keys a ler um texto de autoajuda. Porém, nos comentários a esse vídeo há quem não esqueça a publicação anterior.

Veja aqui: