Uma caricatura de Kurt Cobain, desenhada pelo próprio em 1992, foi vendida em leilão por um valor superior a 230 mil euros.

O desenho mostra Cobain, armado com uma guitarra, com a legenda "Kurdt Kobain [sic], estrela do rock". "Não sei tocar e estou-me nas tintas", pode ainda ler-se.

Esta caricatura foi desenhada em Singapura, durante uma digressão de promoção a "Nevermind". Foi, originalmente, oferecida a Jacque Chong, um fotógrafo freelance que acompanhou Cobain à altura.

A estimativa inicial para o desenho era de 16 mil euros, mas o valor da compra ultrapassou em muito as expetativas. Veja aqui o desenho: