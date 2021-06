A Blackened American Whiskey celebrou o lançamento do "álbum preto" dos Metallica, um dos maiores disco de sucesso da banda, com uma nova bebida comemorativa.

Por ocasião deste lançamento, o vocalista e guitarrista James Hetfield lembrou o momento em que a vida dos Metallica mudou para sempre, com a edição do disco. "Muitas coisas mudaram", afirmou.

"A perceção que se tinha da importância dos Metallica mudou drasticamente. Canções como 'Enter Sandman', 'The Unforgiven' e 'Nothing Else Matters' foram apreciadas por boa parte do mundo, e tornámo-nos num nome conhecido".

"O 'álbum preto' foi um dos primeiros que encarei como um hino pessoal", continuou. "É um disco do caraças. Sustentou-me, e aos meus amigos, durante tempos duros no início dos anos 90".