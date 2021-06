Quando subiram ao palco do lisboeta Coliseu dos Recreios, a 13 de junho de 1991 (um dia depois rumariam ao Porto), os Pixies eram uma banda à beira do fim. "Bossanova", lançado em agosto do ano anterior, não só tinha ficado aquém das expectativas como assinalava o fim da frágil paz entre os quatro membros da banda. Black Francis assumira todo o controlo criativo da banda e Kim Deal até já tinha arrancado para as Breeders. Contudo, a primeira passagem por Portugal fora, contava o então semanário BLITZ, "coroada de êxito". O palco foi sempre o território onde a banda alimentou a sua legião de fãs. A banda já não era nova, tinha bem mais do que um disco para apresentar ("Trompe Le Monde", que chegaria em setembro de 1991, era, afinal, o quinto se contarmos com o mini-LP inaugural, "Come On Pilgrim"), mas as verdadeiras conquistas demoram e os Pixies precisaram de tempo para saltar de Boston para o Mundo.