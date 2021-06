Os Trivium gravaram uma versão heavy metal da balada pop 'Right Here Waiting', de Richard Marx, com o próprio.

Em declarações ao podcast "Bringing It Backwards", o vocalista Matt Heafy explicou que esta colaboração inusitada nasceu com o filho de Marx.

"Vi o filho dele com uma t-shirt de Trivium, e contactei-o via redes sociais. Ele é um fixe", disse.

"Mantivemos o contato e, certo dia, disse-lhe que devíamos tocar juntos. E ele aceitou. Gravámos uma versão metal da 'Right Here Waiting', com ele na voz.

"O Richard Marx é um dos grandes compositores da nossa geração e um ser humano incrível. Foi surreal trabalharmos nesta versão juntos".

Não é a primeira vez que os Trivium se atiram a colaborações inesperadas: recorde-se que, em 2019, o grupo convidou o português Toy para o palco do VOA Heavy Rock, onde interpretaram juntos o êxito 'Coração Não Tem Idade'.