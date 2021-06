Corey Taylor voltou a atacar um dos seus alvos preferidos: as redes sociais.

O vocalista dos Slipknot deu uma entrevista ao programa de rádio "Full Metal Jackie", onde foi questionado sobre o que mais o surpreende ao saber que é encarado, por algumas pessoas, como "um juiz da racionalidade e da razão".

"O que mais me surpreende é que as pessoas não o consigam ser também", respondeu. "Existe um vazio, neste país e em todo o mundo, de senso comum".

O músico afirmou que as pessoas "têm sido treinadas para só se sentirem confortáveis no drama", e que as redes sociais são agentes desse mesmo drama. "Hoje em dia ninguém pode fazer o que seja sem chatear alguém", disse.

"Quem me dera que as pessoas pensassem antes de um post. Parem um segundo e usem o cérebro. E se não tiverem cérebro, não ‘postem’. É muito simples", rematou.