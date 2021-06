O cantor David Archuleta assumiu, através das redes sociais, fazer parte da comunidade LGBTQ+.

Archuleta, que provém de uma família bastante religiosa, revelou que esta sabe já há alguns anos da sua "insegurança" em relação à sua sexualidade.

"Assumi-me gay, mas depois comecei a sentir coisas semelhantes por homens e mulheres. Talvez seja bissexual, escreveu.

"Mas também não sinto muito apetite sexual, o que é bom, porque decidi esperar até ao casamento".

O cantor, que se deu a conhecer em “American Idol”, disse ainda esperar que as pessoas "sejam mais compreensivas e carinhosas para com os membros da comunidade LGBTQ+".

"Tentei mudar-me a mim próprio durante quase 20 anos, até que percebi que Deus me fez como sou com uma intenção. Em vez de odiar o que achava errado, precisei de perceber que Deus me amava pelo que sou", rematou.