Quando era miúdo e tocava em bandas punk desconhecidas ou atuava como DJ em bares duvidosos, Richard Melville Hall, cidadão que o mundo conhece como Moby, não sonhava vir a tocar para grandes multidões, vender milhões de discos ou tornar-se rico. Criado numa família pobre e rodeado de alguma violência, o norte-americano continua a surpreender-se com o que a vida lhe tem dado. As mais recentes oferendas são “Reprise”, um disco com orquestra e convidados como Gregory Porter ou Mark Lanegan, lançado pela Deutsche Grammophon, e o documentário “Moby Doc” que, num registo vagamente onírico, partilha a história do seu percurso e também as suas crenças. Ao telefone de Los Angeles, onde vive, Moby falou com generosidade sobre música, neurociência e as pessoas mais infelizes do mundo.