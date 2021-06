Para Kim Jong-un, o K-Pop é um "cancro vicioso" que corrompe os jovens e os governos - e que deve ser combatido a todo o custo.

De acordo com o "The New York Times", o líder da Coreia do Norte declarou uma "guerra cultural" ao sul, com vista a impedir a disseminação de obras de arte sul-coreanas. Estas têm entrado no país através da China, via pen drives.

Em dezembro, Kim Jong-un terá introduzido novas leis contra a posse de obras de entretenimento criadas na Coreia do Sul, punindo-a com cinco a quinze anos de prisão em campos forçados de trabalho.

Jiro Ishimaru, editor chefe do website "Asia Press International", acredita que para Kim Jong-un "a invasão cultural sul-coreana passou os limites do tolerável".

"Caso não seja controlada, o seu povo poderá olhar para o Sul como uma alternativa para o Norte", disse.