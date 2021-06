Os Wolf Alice estão de regresso com um novo álbum, "Blue Weekend", e a vocalista Ellie Rowsell falou com a BLITZ sobre as novas canções, recordando, também, dois concertos do grupo londrino em Portugal, nomeadamente no festival NOS Alive, em 2016, e, em nome próprio, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, em 2018.

"O NOS Alive foi um dos nossos festivais favoritos porque achámos que ninguém ia estar lá para nos ver", começa por recordar a artista, "e acho que antes disso nunca tínhamos tido uma multidão tão grande num concerto. Ficámos sem perceber bem o que se estava a passar. Como é que as pessoas em Portugal sabíamos quem nós éramos?".

No concerto no Coliseu, a banda voltou a ficar impressionada com o público português. "Quando regressámos para tocar naquela sala magnífica, ficámos 'mas porque é que estamos a tocar aqui? Não somos grandes o suficiente para tocar aqui’. E não éramos, porque não estava lá assim tanta gente, mas o público foi tão fantástico que isso nem teve importância. Senti que estava a tocar num estádio, porque foram todos fantásticos. Não teve importância nenhuma não termos a sala esgotada".