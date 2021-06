Convidado do Posto Emissor, podcast semanal da BLITZ, David Bruno falou sobre "Palavras Cruzadas", disco que lançou este ano, a meias com o amigo Mike El Nite, e sobre a atração que as canções melancólicas exercem sobre o público português.

"As canções melancólicas são as que vivem mais tempo na nossa mente", acredita o músico de Gaia. "O Graciano Saga: em cada música morriam seis pessoas. Na 'Vem Devagar Emigrante' há um acidente em que morre uma família. A 'Amiga Emigrante' é sobre uma senhora que tem cancro e morre. As músicas [que ficam] são essas. Se fores de Trás-os-Montes és melancólico na mesma, pensas nos teus primos que foram para a Suíça", acrescenta, afirmando que os portugueses habitualmente "querem lembrar a tragédia, a tristeza e a saudade".

Pode ouvir a resposta completa pelos 46m 25s.