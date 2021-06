David Bruno é o convidado desta semana do Posto Emissor, podcast semanal da BLITZ. Em conversa com Lia Pereira, o músico de Gaia, que acaba de lançar o álbum "Palavras Cruzadas", com Mike El Nite, falou sobre a forma como colhe inspiração das particularidades do carismático povo português e do maior apelo, atualmente, da música de cariz "regional", por oposição às propostas globalizadas.

Os encantos do concelho de Gaia (que, salienta, "tem tanta população como a Islândia"), a canção que gravou de apoio à seleção portuguesa de futebol ("Como se a seleção tivesse um treinador das distritais") e a importância do humor na sua música ("Não nos estamos a rir de nada do que falamos") foram outros temas do podcast desta semana.

Também neste Posto Emissor falamos sobre o regresso dos festivais a Portugal, analisando o cartaz de eventos como Jardins do Marquês, Música no Parque ou Festa do Avante, o novo álbum de Moby e os concertos marcados para a próxima semana.

A apresentação do 64º Posto Emissor está a cargo de Lia Pereira e a edição multimédia é de João Luís Amorim.

Sejam bem-vindos.