Noel Gallagher deixou duras críticas à família real britânica, com particular ênfase para o Príncipe Harry e a sua esposa, Meghan Markle.

Em entrevista ao "The Sun", o ex-Oasis disse "compreender a dor" do Príncipe William, que afirmou "ter um irmão mais novo que não se cala com tretas desnecessárias" - numa referência, também, ao seu próprio irmão, Liam.

Noel mostrou-se particularmente desagradado com a entrevista do casal Harry e Meghan a Oprah Winfrey, durante a qual se queixaram de racismo no seio da família real.

"O Príncipe Harry soa a um típico floco de neve das causas. É um imbecil", continuou. "Não se fala mal da família quando não há necessidade disso. É isto o que acontece quando te envolves com americanos".