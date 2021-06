Os italianos Måneskin, vencedores da edição de 2021 da Eurovisão com a canção 'Zitti e Buoni', estão novamente envoltos em polémica, depois de o vocalista ter sido acusado de consumir drogas durante a final do festival. Da Holanda, chega agora uma nova acusação, desta vez de plágio.

Joris Lissens, líder dos holandeses Vendettas, afirma numa entrevista televisiva que 'Zitti e Buoni' soa "exatamente igual" a 'You Want It, You've Got It', canção editada pela sua banda em 1994. "É igual. A questão agora é saber se é plágio", disse o músico. Os Måneskin ainda não responderam à acusação. Ouça as duas canções.