He-Man, uma das personagens de animação mais icónicas dos anos 80, regressa à televisão pela mão da Netflix no próximo dia 23 de julho. O primeiro trailer de "Masters of the Universe: Revelation", que conta com a música 'Holding Out for a Hero' de Bonnie Tyler, já pode ser visto abaixo.

A nova versão de He-Man foi criada por Kevin Smith, conhecido por filmes como "Clerks" ou "Dogma", e entre os atores que emprestam a sua voz à série estão Mark Hamill (o Luke Skywalker de "A Guerra das Estrelas" é o vilão Skeletor), Sarah Michelle Gellar (Teela), Lena Headey (Evil-Lyn), Henry Rollins (Tri-Klops), Alicia Silverstone (Queen Marlena) ou Chris Wood (Príncipe Adam/He-Man).