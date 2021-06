Os leitores do "Music Radar", um website para músicos e aspirantes a músicos, foram instados a eleger aqueles que consideram ser os 30 melhores baixistas de todos os tempos.

Da lista fazem parte alguns nomes bastante conhecidos dentro do mundo do rock e do metal, como Cliff Burton (Metallica), Flea (Red Hot Chili Peppers) ou Les Claypool (Primus), assim como o eclético Guy Pratt, que tocou com nomes que vão de Madonna aos Smiths.

A grande surpresa é a presença, na lista, de Davie Biale, mais conhecido como Davie504, um YouTuber italiano que conta com mais de 9 milhões de subscritores. O primeiro lugar coube a Geddy Lee, dos Rush.

Confira aqui a lista:

30. Shavo Odadjian (System Of A Down)

29. Guy Pratt

28. Tim Commerford (Rage Against The Machine / Audioslave)

27. Robert Trujillo (Metallica)

26. Thundercat

25. Joe Dart (Vulfpeck)

24. Chris Wolstenholme (Muse)

23. Justin Chancellor (Tool)

22. Marcus Miller

21. Doug Wimbish (Living Colour)

20. John Myung (Dream Theater)

19. Stanley Clarke (Return To Forever)

18. Bootsy Collins (James Brown / Parliament-Funkadelic)

17. Pino Palladino

16. Davie504



15. Carol Kaye

14. Tony Levin (Peter Gabriel)

13. Les Claypool (Primus)

12. Jack Bruce (Cream)

11. Cliff Burton (Metallica)

10. Flea (Red Hot Chili Peppers)

9. John Paul Jones (Led Zeppelin)

8. James Jamerson

7. Mark King (Level 42)

6. Chris Squire (Yes)

5. Paul McCartney



4. Victor Wooten



3. John Entwistle (The Who)



2. Jaco Pastorius

1. Geddy Lee (Rush)