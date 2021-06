Nick Cave deu alguns conselhos a um fã que o questionou, no website "Red Hand Files", sobre a sua perspetiva em relação a envelhecer.

Este fã, belga, vai celebrar em breve o seu 40º aniversário e procurou saber junto de Cave se isso o torna velho.

A resposta do músico foi bem humorada: "Deixem crescer um bigode de ator porno e aprendam a tocar guitarra elétrica".

"Comigo resultou. Depois tentem aguentar-se assim até aos 60", acrescentou. "A partir daí percebem que já não têm que se preocupar com o que as pessoas dizem e, como tal, a vida torna-se mais interessante".

"Entrar na casa dos 60 dá-nos um sentimento agradável de liberdade por via da redundância, da obsolescência, do viver fora das discussões e existir do lado errado das coisas".

"É um alívio ser-se aquele tio louco e vergonhoso ao canto da sala", rematou.