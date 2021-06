Em entrevista ao "Expresso", Moby, que acaba de lançar o disco com orquestra "Reprise" e o documentário "Moby Doc", falou do apelo das canções mais tristes - algo que, de resto, sai sublinhado dos arranjos das suas canções em "Reprise", álbum que conta com a participação de convidados como Gregory Porter e Mark Lanegan.

"Uma canção alegre nunca terá o mesmo impacto que uma canção mais melancólica e sombria", acredita o norte-americano. "No 'Play' [o seu álbum de maior sucesso, de 1999], duas das canções mais bem sucedidas foram ‘Honey’ e ‘Why Does My Heart Feel So Bad’. Contudo, nunca ninguém me veio dizer que a ‘Honey’ era a sua canção favorita. As pessoas sentem-se atraídas pelas canções mais tristes e emocionais [como 'Why Does My Heart...']".



"A música triste, tal como a literatura ou a pintura tristes, oferece um certo conforto. A música portuguesa é um exemplo perfeito disto. Vocês [portugueses] inventaram aquele que é provavelmente o género musical mais triste de todos os tempos", afirma Moby, revelando-se fã de fado.

Aos 55 anos, o artista de música eletrónica mais bem-sucedido fala em exclusivo ao Expresso. Leia aqui a entrevista, na íntegra.