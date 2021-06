Quando, em 2013, os London Grammar se juntaram aos Disclosure para uma das canções mais celebradas do disco de estreia do duo eletrónico, 'Help Me Lose My Mind', já tinham muitos holofotes virados para si. Canções como 'Wasting My Young Years' ou 'Strong' valeram-lhes rasgados elogios e levaram "If You Wait", o primeiro álbum, a tabelas de vendas espalhadas pelo globo. "Truth is a Beautiful Thing", o segundo longa-duração, editado em 2017, elevou-os a outro patamar e trouxe-os a Portugal para um concerto que não esquecem. Em 2021, o trio é um valor seguro da pop britânica, mas Hannah Reid, vocalista e letrista, confessa que ponderou desistir devido à ansiedade acumulada em digressões constantes. "Californian Soil", o novo e terceiro álbum, contrariou essa vontade de colocar um ponto final no percurso da banda e a artista confessa-se entusiasmada com a perspetiva de regressar à estrada. Em entrevista à BLITZ, Reid recorda a passagem por Lisboa, desabafa sobre a misoginia que ainda existe na indústria musical e fala de como os Estados Unidos inspiraram as novas canções.