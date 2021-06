O realizador Ben Winston, responsável pelo especial "Friends: The Reunion", reagiu às críticas de que foi alvo o episódio por alegada falta de diversidade étnica no elenco.

Em entrevista ao "The Times", Winston disse acreditar que todos os que criticam o especial não o viram sequer. "Temos a Malala Yousafzai, a Mindy Kaling, os BTS... Temos três mulheres do Gana, dois rapazes do Quénia, três miúdos da Índia. Querem mais diversidade?", disse.

"O elenco é o elenco. Foi definido em 1994. Acho que é notável a forma como resistiu ao teste do tempo".

Questionado sobre o porquê de nenhum dos atores negros de "Friends", como Aisha Tyler, que interpretou Charlie (namorada de Ross), o realizador foi mais evasivo: "Nem todos puderam participar" no episódio, explicou.