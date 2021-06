Convidado do mais recente Posto Emissor, podcast semanal da BLITZ, Paulo de Carvalho comentou temas como o Festival da Eurovisão, no qual participou como intérprete em 1974, com a canção 'E Depois do Adeus', e em 1993 enquanto um dos autores de 'A Cidade (Até Ser Dia)', cantada por Anabela.

"O Festival da Eurovisão, aquele que eu conheço, e estive lá duas vezes, é uma coisa cozinhada. De vez em quando distraem-se e até pode ganhar uma enorme canção, que foi o caso da do Salvador e da Luísa", afirma, referindo-se a 'Amar Pelos Dois', vencedora do Festival da Eurovisão em 2017.



"É bom que o público tenha isso em atenção: aquilo tem pouco a ver com música. Às vezes lá acontece [distraírem-se], já nos aconteceu e ainda bem", sublinha Paulo de Carvalho.

Ouça a resposta completa pelos 37m 30s.