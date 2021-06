Em entrevista à revista "V", Willow Smith falou sobre o facto de ser uma mulher negra com um gosto pelo heavy metal e pelo punk.

A artista revelou ter sofrido de bullying na adolescência, por causa dos seus gostos.

"Ser uma mulher negra no mundo metal é muito, muito diferente. Para além das pressões que a indústria musical te impõe", explicou.

"Agora, há uma maior pressão, da cultura metal, do mundo metal, do rock em geral. Costumava sofrer de bullying na escola por ouvir Paramore e My Chemical Romance".

A filha de Willow Smith está a preparar-se para lançar o seu álbum rock, que espera poder ajudar outras jovens que passem pelo mesmo. "Espero que as meninas negras que ouçam a minha música percebam que há mais de nós por aí", disse. "Não és a única menina negra que quer pôr o cabelo para o lado e pintar os olhos".