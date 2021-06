A Festa do Avante terá lugar, este ano, a 3, 4 e 5 de setembro, sendo já conhecida a sua programação musical.

Em comunicado, refere-se que o PCP "entendeu voltar a convidar para o elenco do Palco 25 de Abril e do Auditório 1.º de Maio artistas com carreiras ligadas a Portugal, tal como fez o ano passado, para aumentar as possibilidades de oferta de trabalho a estes profissionais, que tem faltado por causa da [pandemia]."

"Para abranger mais pessoas, a Festa do Avante! teve a ideia de sugerir a cada artista que convidasse outros artistas à sua escolha para entrarem no todo ou em parte da respetiva atuação", explica-se no texto de apresentação.

Até agora, a lista de parcerias confirmadas é esta:

A Garota NÃO convida Ohmonizciente

Bateu Matou convida Héber e Pité

Brigada Victor Jara convida Zeca Medeiros

Cabrita convida Stereossauro e Tó Trips

Daniel Catarino convida Fast Eddie Nelson, Rapaz Improvisado e To Zé Bexiga

Daniel Pereira Cristo convida Carla Pires e Catarina Silva

HMB convida Lena d’Água

Manel Cruz convida Aldina Duarte

Paulo de Carvalho convida Mafalda Sacchetti e Marco Rodrigues

Paulo Flores convida Yuri da Cunha e Prodígio

Prétu Xullaji convida Scúru Fitchadú, Tristany e Cachupa Psicadélica

Tim convida Teresa Salgueiro

A este cartaz juntam-se concertos de Budda Power Blues & Maria João, Duarte, Linda Martini, Pedro Jóia, Project CIRO, Teresinha Landeiro e Violet, bem como uma homenagem ao músico angolano Waldemar Bastos, com a participação de Aline Frazão, Sara Tavares, Mick Trovoada, Karyna Gomes e Toty Sa’med.

A Festa do Avante realiza-se, como habitualmente, na Quinta da Atalaia, na Amora (Seixal), e a entrada para os 3 dias custa 27 euros.