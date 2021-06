Camila Cabello agradeceu o apoio dos fãs, depois de receber críticas ao seu aspeto físico, na sequência da revelação de fotos suas tiradas na praia por paparazzi.

As reações a essas imagens despertaram um intenso debate online, com muitos dos admiradores da cantora a defenderem a jovem de 24 anos, lembrando que "os corpos normais são assim" e que os comentários de "body shaming", ou seja, as críticas ao aspeto de Camila Cabello, não são aceitáveis.

Em 2019,Camila Cabello já se pronunciara sobre a edição das fotos partilhadas online e a ilusão que a publicação de imagens "retocadas" gera. "Temos uma visão completamente irreal dos corpos das mulheres. Meninas, celulite é normal. Gordura é normal", escreveu então.