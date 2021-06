As canções de "Inside", o novo especial de comédia de Bo Burnham, irão chegar em breve às plataformas de streaming.

O especial, sátira à sociedade em tempos de Covid-19 e um dos maiores sucessos da Netflix em 2021, é composto por uma série de temas pop da autoria do próprio Burnham - e que serão agora lançadas em formato álbum.

O website "The Hollywood Reporter" indica que estas canções estarão disponíveis a partir desta quinta-feira, 10 de junho, em plataformas como o Spotify. Uma delas, 'Welcome to the Internet', já ultrapassou os 5 milhões de visualizações no YouTube.