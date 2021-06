Acontece entre 2 e 11 de julho, nos Jardins do Marquês, em Oeiras, o festival Jardins do Marquês, com dois concertos por noite.



Da programação fazem parte espetáculos de artistas portugueses mas também de músicos estrangeiros, algo mais raro por estes dias, devido às restrições causadas pela pandemia.

O canadiano Rufus Wainwright e os brasileiros Seu Jorge e Daniel Jobim são dois desses artistas internacionais confirmados no Jardins do Marquês.

Veja aqui o cartaz completo.

2 de julho

Seu Jorge e Daniel Jobim cantam Tom Jobim

Rua das Pretas



4 de julho

Maria João Pires

Júlio Resende

6 de julho

Rufus Wainwright

Vicente Palma (convidados especiais: Joana Alegre e Elísio Donas)

8 de julho

António Zambujo

Tainá

9 de julho

Bonga

Mayra Andrade

10 de julho

Camané e Mário Laginha

Jorge Palma

11 de julho

Rui Veloso

Tito Paris

Os bilhetes adquiridos para 2020 são válidos para 2021, sem necessidade de trocas ou emissão de novo bilhete. Os bilhetes para os concertos de 2020 que não se confirmam em 2021 podem ser trocados por qualquer um dos concertos de 2021, no local de compra. Todos os lugares serão sentados e marcados.

Mais informação no site do festival.