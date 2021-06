O Rock in Rio Lisboa confirmou esta terça-feira o cartaz do palco Mundo para o último dia da edição do próximo ano. Post Malone, Anitta, Jason Derulo e HMB sobem ao palco a 26 de junho de 2022, repetindo o elenco que estava previsto para a edição deste ano, que se viu cancelada devido à covid-19. (Post Malone, Anitta e HMB já figuravam, de resto, no 'line up' de 2020)

A organização faz saber que os bilhetes já adquiridos para este dia, tanto para a data original de 2020 como para 2021, mantêm-se válidos.

Recorde-se que a 9.ª edição do Rock in Rio Lisboa foi reagendada para os dias 18, 19, 25 e 26 de junho de 2022, no Parque da Bela Vista, em Lisboa. Além dos nomes hoje confirmados, fazem também parte do cartaz do Palco Mundo Foo Fighters, The National e Liam Gallagher (18 de junho de 2022), Duran Duran, a-ha, Xutos & Pontapés e Bush (25 de junho de 2022). Mais confirmações são esperadas.