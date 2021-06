Convidado do mais recente Posto Emissor, podcast semanal da BLITZ, Paulo de Carvalho comentou vários assuntos, nomeadamente o fado que se faz hoje em dia.

Autor de temas eternizados pela voz de Carlos do Carmo - 'Os Putos' ou 'O Cacilheiro', ambas com música sua e letra de José Carlos Ary dos Santos - Paulo de Carvalho é descrito, na "Enciclopédia da Música em Portugal no século XX", como um "renovador do estilo performativo do fado".

Sobre o fado atual, o veterano tem a dizer: "Gosto muito do fado que se faz hoje. Mas há uma série de meninas que, cantando maravilhosamente, andam à procura de um novo fado. E acho que se confundem um bocado e pretendem ser mais artistas do que fadistas. Andam todos à procura, entre o fado tradicional e aquilo que é uma canção cantada à fado. E eu sei do que estou a falar, porque já fiz esse disparate".

Ouça a resposta completa pelos 35m 50s.