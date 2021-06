Vai nascer um novo festival este verão, exclusivamente dedicado à música portuguesa: Música no Parque leva ao palco do Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais, dois concertos por noite entre os dias 22 e 31 de julho.

Do cartaz agora anunciado, fazem parte os Xutos & Pontapés (22 de julho), Os Quatro e Meia (23 de julho), Fernando Daniel (24 de julho), o espetáculo Deixem o Pimba em Paz (29 de julho), Carminho (30 de julho) e Dino D'Santiago (31 de julho). Mais nomes serão divulgados em breve.

A informação foi avançada esta manhã pela promotora Live Experiences, a mesma que organiza os festivais EDPCoolJazz e ID No Limits, cujas próximas edições foram ambas adiadas para 2022 devido à pandemia de covid-19.

Os bilhetes para o Música no Parque, com preços entre os €10,00 e os €25,00, serão colocados à venda esta quarta-feira, 9 de junho, às 10h. Os concertos terão início às 20h, com as portas a abrirem hora e meia antes.