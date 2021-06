José Cid resolveu gravar um vídeo a brincar com a comediante e radialista Joana Marques depois de ter confessado na rubrica da Rádio Renascença, "Desculpa, mas vais ter de perguntar", apresentada por Ana Galvão, que tem "um problema enorme" com ela.

Simulando um telefonema ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, Cid começa por dizer: "olhe, eu estou muito preocupado com a minha carreira porque há uma jornalista e apresentadora na Rádio Renascença, que é a Joana 'Má', que acaba de me destruir com um crítica horrível".

"Foi exatamente por causa dela que deixei a minha carreira completamente pendurada. Aliás, ela foi pior do que o próprio coronavírus, para o qual já estou vacinado. Da Joana Marques eu não estou vacinado", continua o músico, antes de pedir ajuda, "Sr. Presidente, faça favor de arranjar alguns seguranças seus que a reprimam, porque ela é enorme, altíssima e poderosíssima".

Recorde-se que na entrevista a Ana Galvão, Cid tinha explicado que depois de num podcast em que Marques comentava a sua ida a Las Vegas para receber um Grammy Latino deu um concerto na Praça do Comércio, em Lisboa, no qual diz ter sido "assobiado" e "insultado".

"Foi uma coisa horrível. Só se gritava Joana Marques na Praça do Comércio. O próprio Presidente da República, que esteve presente em palco, em vez de me dar um abraço puxou-me as orelhas e disse-me ‘você atreveu-se a enfrentar a grande Joana Marques’, que ela é altíssima".