Com o avanço da vacinação, a música ao vivo prepara-se para regressar em plena força, nos Estados Unidos. São muitos os artistas que, por estes dias, marcam digressões para os próximos meses - e os Foo Fighters, que não tocam ao vivo desde dezembro de 2019, acabam de anunciar um enorme concerto no Madison Square Garden de Nova Iorque, a 20 deste mês.

Este espetáculo será o primeiro com lotação completa, no Madison Square Garden, em mais de um ano e o primeiro concerto no recinto desde março.

Para entrar, porém, todos os adultos terão de estar vacinados contra a covid. Os menores de 16 anos podem entrar mostrando um teste rápido ou PCR negativo.

Como os espectadores maiores de 16 anos estarão vacinados, não precisarão de usar máscara.

"Há mais de um ano que esperávamos este dia. Nova Iorque, preparem-se para uma noite longa de berrar [para festejar] os 26 anos dos Foo Fighters", afirmou já Dave Grohl.