'In the End', dos Linkin Park, tornou-se esta semana no primeiro tema nu metal a ultrapassar os mil milhões de streams no Spotify.

O anúncio acrescenta mais um ponto a uma semana em grande da banda norte-americana, que recentemente descobriu que "Hybrid Theory" - onde se situa 'In the End' - é o álbum rock mais ouvido na mesma plataforma.

O álbum atingiu a marca das 12x platina só nos Estados Unidos, o que significa que vendeu mais de 12 milhões de cópias só nesse país.