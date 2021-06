Bryan Adams foi o escolhido para fotografar a próxima edição do Calendário Pirelli, que desde 1964 assinala a passagem do tempo com imagens glamorosas e protagonizadas por conhecidas modelos, atrizes e mulheres de outras áreas.

Bryan Adams, que além de músico é um aclamado fotógrafo, será assim o responsável pelo regresso do Calendário Pirelli, que no ano passado não fotografado, devido à pandemia de covid-19.



Publicado em revistas de moda e incluído em várias exposições, Bryan Adams, o fotógrafo, retratou também várias fadistas portuguesas em 2014.