"Blue Weekend", o novo álbum dos Wolf Alice, está a caminho de se tornar no mais aclamado de 2021.

O disco tem uma pontuação de 97 em 100 no Metacritic, com base em 12 críticas, de meios de comunicação como o The Guardian, Mojo, Classic Rock e NME.

Editado na passada sexta-feira, "Blue Weekend" já ultrapassou os concorrentes mais diretos, como "Carnage", de Nick Cave e Warren Ellis.