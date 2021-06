Morreu Clarence Williams III, ator conhecido pelo seu trabalho em séries como "The Mod Squad" e filmes como "Purple Rain", onde interpretou o papel de pai de Prince.

Clarence Williams III, de 81 anos, vinha lutando contra um cancro no cólon. O anúncio da sua morte foi dada pela sua agência de management, ao website "Deadline".

Foi em "The Mod Squad", série transmitida entre 1968 e 1973, que Clarence Williams III se tornou um nome nas bocas do público, ao interpretar o detetive Linc Hayes. Antes, havia já garantido uma nomeação para um prémio Tony pelo seu papel na peça "Slow Dance on the Killing Ground".

Nascido em Nova Iorque em 1939, Clarence Williams III era filho do músico Clay Williams e da cantora e atriz Eva Taylor. O seu avô, Clarence Williams, era compositor e pianista, tendo colaborado várias vezes com Bessie Smith.

A morte do ator já foi lamentada por figuras como Lenny Kravitz, que escreveu que se identificava com Clarence Williams III, quando era jovem, e que a "energia dinâmica" do artista o inspirou.