O festival Tremor, que em 2020 foi adiado devido à pandemia, volta a realizar-se este ano, confirmou hoje a organização.

O evento acontece na ilha açoriana de São Miguel, nos Açores, de 7 a 11 de setembro, e terá concertos de Angélica Salvi, Casper Clausen, Clã, Conferência Inferno, Dirty Coal Train, Ferro Gaita, InSeCureFrank, Kazän, Kelman Duran, Ko Shin Moon, Larry Gus, Lena D'Água, Luís Gil Bettencourt , MadMadMad, Mário Raposo, Samuel Martins Coelho, Sensible Soccers, Solar Corona, Vanishing Twin e Warmduscher.

Do programa do Tremor 2021 constam outros espetáculos, como o projeto da Escola de Música de Rabo de Peixe com Jerry the Cat, a colaboração entre a Associação de Surdos da Ilha de São Miguel e a ondamarela e uma colaboração entre os guitarristas Norberto Lobo e Filho da Mãe e o baterista Ricardo Martins.

Em comunicado, a organização do Tremor explica que "devido à impossibilidade de alguns dos artistas fazerem tours este ano, o cartaz de 2020 não transitou na totalidade para a edição de 2021."

A lotação do festival ficará limitada aos portadores de bilhetes da edição de 2020 que não chegaram a pedir o reembolso.