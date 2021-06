As Linda Lindas passaram recentemente pelo programa de televisão de Jimmy Kimmel, para interpretar 'Racist, Sexist Boy'.

Recorde-se que a canção se tornou viral nas redes sociais, com o seu respetivo vídeo a ultrapassar a marca dos 4 milhões de visualizações, só no Twitter.

A banda punk, formada por adolescentes, também esteve à conversa com o comediante para falar sobre as origens do tema. Veja aqui: