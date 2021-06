Axl Rose perdeu as estribeiras num concerto dos Guns N' Roses em St. Louis, no estado norte-americano do Missouri, a 2 de julho de 1991, depois de se deparar com um fotógrafo não autorizado entre a plateia.

O músico pediu aos seguranças para expulsarem o homem, mas quando percebeu que tal não ia acontecer mergulhou na multidão para resolver a situação pelas próprias mãos.

Ao regressar ao palco, Rose disse: "bom, graças à incompetência da segurança, vou para casa", atirando o microfone ao chão e abandonando a sala, o que acabaria por provocar um motim. Chegou a ser apresentada queixa contra Rose, mas o músico foi inocentado.