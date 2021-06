As revistas "Total Guitar" e "Guitar World" instaram os seus leitores a eleger os melhores riffs de guitarra de sempre.

No top 10 estão clássicos do rock and roll como 'Purple Haze', de Jimi Hendrix, e 'Smoke on the Water', dos Deep Purple, com Ozzy Osbourne a merecer menção especial: figura tanto com os Black Sabbath ('Iron Man') como a solo ('Crazy Train').

O primeiro lugar coube a um dos temas mais famosos dos Led Zeppelin: 'Whole Lotta Love'. Confira o top 10:

10. Jimi Hendrix, 'Purple Haze'

9. ZZ Top, 'La Grange'

8. Pantera, 'Walk'

7. Black Sabbath, 'Iron Man'

6. Metallica, 'Enter Sandman'

5. Van Halen, 'Ain't Talkin' 'Bout Love'

4. Deep Purple, 'Smoke on the Water'

3. AC/DC, 'Back In Black'

2. Ozzy Osbourne, 'Crazy Train'

1. Led Zeppelin, 'Whole Lotta Love'