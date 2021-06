José Cid reafirmou as críticas que fez a Salvador Sobral por este ter dito, num programa espanhol, que era "o Cristiano Ronaldo da música, com a diferença que pago impostos". Apesar de dizer que Sobral é um "grande músico", em conversa com a radialista Ana Galvão, na Rádio Renascença, Cid acrescenta que "é um 'menino'"

“O Salvador Sobral é uma entidade musical extraordinária. Canta muito bem. E um grande músico, um grande musicólogo, é uma pessoa que eu admiro imenso, mas é um 'menino'", disse Cid, "é um Sobral. Os Sobrais são sempre meninos que podem dizer o que lhes apetecer porque são Sobrais".

Quanto aos comentários de Sobral sobre Cristiano Ronaldo, o músico diz ainda: "ao comparar-se com ele, está pura e simplesmente a usar a imagem do Cristiano Ronaldo. Não tinha de fazer essa comparação, necessariamente".