Convidado do mais recente Posto Emissor, podcast semanal da BLITZ, Paulo de Carvalho falou sobre a relação que tem com os seus cinco filhos, dois dos quais, Mafalda Sacchetti e Agir, são músicos.

Sobre a atuação surpresa de Agir no Festival da Canção, que no evento cantou dois clássicos do seu pai, 'E Depois do Adeus' e 'Flor Sem Tempo', comenta Paulo de Carvalho: “Eu não sabia que ele ia cantar. Foi uma belíssima surpresa e foi muito engraçado vê-lo vestidinho à homenzinho, a cantar cantigas do tempo da dona Antónia, e à maneira dele. Mas não fiquei de lágrima ao canto do olho, como disseram, até porque sei o que ele vale.”

Ouça a resposta completa pelos 32m 12.