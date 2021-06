Dados revelados pelo Spotify, e compilados pelo website "Metal Injection", permitiram verificar quais os dez álbuns rock mais escutados na plataforma.

Além de bandas clássicas, como os Queen e os Nirvana, esta lista contém ainda algumas surpresas - como os Panic! At The Disco, que têm não um mas dois discos entre os dez mais ouvidos.

O primeiro lugar coube a outra banda "repetente": os Linkin Park, cujo "Hybrid Theory" é o álbum rock mais ouvido no Spotify. Confira:

10. Panic! At The Disco - "Death of a Bachelor"

9. AC/DC - "Back In Black"

8. Panic! At The Disco - "Pray For the Wicked"

7. Metallica - "Metallica"

6. Linkin Park - "Meteora"

5. Queen - "A Night at the Opera"

4. Red Hot Chili Peppers - "Californication"

3. Guns N' Roses - "Appetite For Destruction"

2. Nirvana - "Nevermind"

1. Linkin Park - "Hybrid Theory"