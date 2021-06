Um grupo de fãs dos Pearl Jam no Facebook, o "Pearl Jamily France", juntou-se - virtualmente - a Dave Abbruzzese, antigo baterista da banda, para uma versão do clássico 'Rearviewmirror'.

O tema, presente em "Vs." (álbum de 1993), foi originalmente gravado por Abbruzzesse, que sairia dos Pearl Jam no ano seguinte ao seu lançamento.

Esta versão, que conta com vários vocalistas, foi gravada com recurso não só a estúdios caseiros como a telemóveis - juntando, além do baterista, 13 outros músicos.

Veja o vídeo: