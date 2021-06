De volta a 1991. Já por aqui relembrámos os 12 meses de absoluta loucura que catapultaram o grunge de Seattle para os quatro cantos do globo graças ao impacto de bandas como Nirvana, Pearl Jam ou Soundgarden; recordámos igualmente o fervor alternativo que varreu esse calendário graças ao feedback que se desprendeu de clássicos registos de Pixies ou Dinosaur Jr.; e até espreitámos o que em Inglaterra se ofereceu à História pelas mãos de gente como os U2, Primal Scream ou Blur. Os compêndios podem guardar boa parte desses registos, apontados como “clássicos”, peças daquelas que “mudam o jogo”, trabalhos visionários. Mas, se percorrermos os corredores das grandes editoras, ainda hoje, o mais provável é vermos as suas paredes adornadas com placas comemorativas de vendas astronómicas pelos grandes tubarões da indústria. É que não nos podemos esquecer que 1991 foi também o ano de gente como Metallica, Lenny Kravitz, Tom Petty, Guns n’ Roses ou Bryan Adams, artistas e bandas igualmente capazes de fazer ondas, ou até de provocarem verdadeiros tsunamis eléctricos, com guitarras e amplificadores, baixos e baterias e canções daquelas que os tops de vendas adoram.