Foi divulgado o primeiro trailer de um documentário sobre a vida de Anthony Bourdain.

Intitulado "Roadrunner", o filme é da autoria de Morgan Neville e irá contar a história do famoso chef e autor, "na sua própria voz, e incidindo sobre a forma como ele deixou uma marca indelével no mundo em seu redor".

O filme irá contar com imagens de arquivo e vídeos caseiros de Bourdain, juntamente com entrevistas com alguns dos seus amigos e colaboradores próximos. Entre estes está Alison Mosshart, vocalista dos Kills.

"Roadrunner" estreará a 16 de julho. Anthony Bourdain suicidou-se em 2018, aos 61 anos.