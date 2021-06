Paulo de Carvalho é o convidado desta semana do Posto Emissor, podcast semanal da BLITZ. Em conversa com Lia Pereira, o músico português falou sobre o novo disco que tem preparado, de título "Quem Sou Eu", partilhando também a sua visão sobre o estado da democracia portuguesa e a carta contra a exibição de touradas na RTP, que subscreveu.

A sua relação com os filhos, dois dos quais, Mafalda Sachetti e Agir, são músicos, e as suas recordações do 25 de Abril de 1974 e dos tempos que se seguiram são outros dos temas da conversa com Paulo de Carvalho.

Também neste Posto Emissor falamos sobre as novas regras aplicadas aos concertos em Portugal, o novo álbum dos ingleses Black Midi e os espetáculos marcados para os próximos dias.

A apresentação do 63º Posto Emissor está a cargo de Lia Pereira e a edição multimédia é de João Luís Amorim.

Sejam bem-vindos.