Ed Sheeran irá lançar um novo single, por ocasião do campeonato europeu de futebol.

O músico britânico irá dar um concerto virtual através do TikTok, inserido num espetáculo especial do Euro 2020.

Em comunicado, Sheeran - que irá atuar no estádio do clube do qual é adepto, o Ipswich Town - afirmou que irá interpretar "algumas das canções preferidas dos fãs e, pela primeira vez, a minha canção nova".

O espetáculo terá lugar no dia 25 de junho, pelas 21h, e será transmitido de forma gratuita através daquela rede social. Para já, não são conhecidos mais detalhes acerca desta canção nova.